Terceros dice que fue intermediario de dinero en 2019; Jerjes niega acusación

La defensa del general Jorge Gonzalo Terceros, Ever Vera, admitió que su cliente recibió un depósito el 12 de noviembre de 2019 como informó el ministro Eduardo Del Castillo, pero aclaró que se usó para el transporte de asambleístas legislativos.

Cuestionó que se use información del caso golpe de Estado II, que no tiene relación con el proceso por terrorismo contra el gobernador Luis Fernando Camacho. Mientras el exministro de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano Atalá, también aludido por el Gobierno negó haber recibido Bs 116.360 e informó que solo tiene una transferencia bancaria en diciembre de 2019 para financiar la campaña a la presidencia del excívico .

En el primer caso, que involucra al general detenido, el abogado Vera detalló que el monto recibido no sobrepasa de los Bs 28.000 y habría sido “canalizado” por el entonces comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman . El dinero se usó para garantizar combustible y alquilar un avión que trasladó a parlamentarios de Sucre, Tarija y Cochabamba hacia La Paz para que sesionen y traten la renuncia de Evo Morales.

“El ministro (Eduardo Del Castillo) de manera errónea dice que (este depósito) fue para dar el golpe de Estado, pero fue posterior. El depósito ha sido ordenado y canalizado por el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Carlos Kaliman, mientras se encontraba hablando por teléfono cuando todos estaban acuartelados en Obrajes. Kaliman le da una orden al general Terceros y este le da su número de cuenta. Es así que al promediar el mediodía (del 12 de noviembre) se hace el depósito bancario. No sabíamos quién depositó y luego sí se ha dilucidado ese extremo”, explicó el jurista.

Vera remarcó que la transferencia de dinero a Terceros ya fue investigada y juzgada en el caso denominado golpe II y que incluso se usó como argumento para dictar sentencia de tres años en grado de complicidad por los delitos resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, dentro del proceso abreviado al que se acogieron el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros Lara junto al ex comandante de la Armada Boliviana, almirante Gonzalo Jarjuri Rada.

Dentro de la investigación, Terceros también habría negado alguna relación con el gobernador cruceño ahora detenido en Chonchocoro. “Jamás hubo contacto alguno ni personal menos telefónico. El señor Terceros no conoce al señor Camacho, nunca tuvo contacto alguno por si alguien se le ocurre pensar que hubo un cruce de palabras o alguna conversación o amistad, en absoluto”, sentenció la defensa.

Sobre quién hizo el depósito del 12 de noviembre de 2019 a la cuenta del excomandante de la FAB, el abogado no quiso revelar su identidad, pero aseguró que se encuentra plenamente identificada en el cuaderno de investigaciones por el flujo de llamadas de Kaliman.

De acuerdo con la exposición de la autoridad, el dinero fue movilizado desde y hacia la cuenta bancaria del ex cívico. S u padre José Luis Camacho y su hermana Rosa María, además de otras seis personas, se encuentran involucrados en el flujo del dinero.

“A raíz de las declaraciones del señor ministro ingresé a los datos de mi cuenta a verificar porque no recordaba haber recibido 116.000 bolivianos de la cuenta de Luis Fernando Camacho. Como él (Del Castillo) dijo que fue de los meses de noviembre y diciembre, verifiqué y no tengo ni un solo depósito de Camacho por 116.000 bolivianos. El 15 de diciembre si mal no recuerdo (hay un depósito) de 15.000 bolivianos, es el único depósito que tengo de Camacho”, aseguró Justiniano a este medio. La exautoridad también detalló que los Bs 15.000 corresponden a gastos de campaña de Camacho como candidato a la presidencia para 2020.