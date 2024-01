Termina el mandato de 6 años de los magistrados y comienza la prórroga

En 2023 no hubo elecciones judiciales por efecto de cuatro demandas constitucionales que llegaron y se juzgaron en el TCP, pero tampoco hubo acuerdos mínimos para encauzar el proceso. Según la Constitución se requiere de un respaldo de dos tercios para seleccionar a los candidatos para estos altos cargos de la Justicia.

El diputado Carlos Alarcón (CC) señaló que el prorroguismo tiene un resultado que se puede resumir así: “Desastre”. Precisó que “eso quiere decir que serán autoridades que no tendrán ni legalidad institucional ni legitimidad y estarán al servicio del gobierno de Luis Arce que los tiene prorrogados, al servicio de este Gobierno que les hizo el favorcito”.

Uno de los riesgos mayores, según el asambleísta Alarcón, está vinculado con la institucionalidad democrática. “El Gobierno orquestó milimétricamente este plan para que no se puedan llevar adelante las elecciones judiciales”.

El diputado ‘arcista’ y presidente de la comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, fijó su postura sobre los autoprorrogados: “Lo siento, no vamos a ser miopes. Seguramente va a generar consecuencias políticas a la gestión de Gobierno, pero la verdad es que lo único que sucedió es una determinación de un órgano del Estado que tiene todas las facultades para cumplir una función que la CPE y el soberano delegó y que es garantizar el acceso a la justicia. Por lo demás, vimos que hubo una premeditada campaña discursiva de parte del ‘evismo’ y la oposición para atribuirle estos acontecimientos al Órgano Ejecutivo. Lo cierto es que es una responsabilidad que tuvo origen en la Asamblea Legislativa y una participación de sectores opositores fueron obstaculizando el proceso”.

Aseguró que el descrédito de la administración de justicia no es de este Gobierno ni siquiera del prolongado periodo de Evo Morales, sino que se remonta “a mucho antes, cuando se cuoteaba la designación de autoridades.

El abogado e integrante del grupo de juristas independientes José Antonio Rivera consideró que el prorroguismo de las autoridades judiciales más allá de sus seis años de mandato, fue una decisión del TCP es de cumplimiento obligatorio y de fuerza vinculante. “Esas determinaciones no se discuten nos gusten o no. Entonces, más allá de la forma incorrecta en la que se resolvió, se debe cumplir” hasta las elecciones judiciales.

El abogado aseguró que “si hay un proyecto de ley que diga lo contrario pues no tiene valor. “En resumen tendremos un TCP, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un Tribunal Agroambiental y Consejeros de la Magistratura trabajando sin cambios a la vista”.

“¿Se realizarán esas elecciones?” se preguntó Rivera. “No lo puedo asegurar pero no encuentro una voluntad genuina para encontrar un consenso”, resolvió.

Alarcón cree que “el Ejecutivo no tiene el menor interés de realizar las elecciones judiciales, porque está muy cómodo con los magistrados del TCP”. De hecho, este tribunal acana de dejar en suspenso las competencias legislativas del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, hasta que no resuelva una demanda sobre las últimas decisiones asumidas.

Pero, el senador Tórrez fue categórico: “Claro que tiene que haber elecciones judiciales en 2024 y no es porque lo deseemos, sino porque la Carta Magna así lo indica. Quienes están en contra están cometiendo un delito”, alertó.

Rivera advirtió, además, que este escenario está marcado por la ausencia de independencia, de imparcialidad. “No hay estabilidad laboral para los jueces y estos se ven obligados a renunciar a su propia independencia. Es un problema estructural y entonces la justicia ingresa a ámbitos políticos no justiciables, pero que ahora lo son. Y peligrosamente puede ser utilizada no solo por éste sino por cualquier Gobierno. Entonces jueces y magistrados se inmiscuyen en temas políticos que no deberían judicializarse, salvo que rebasen límites”, dijo.