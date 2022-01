Terminales de buses exigen carnet de vacunación para ingresar a comprar pasajes o viajar

Escucha esta nota aquí

En el marco del Decreto Supremo 4641 emitido por el Gobierno para implementar nuevas medidas de bioseguridad, en las diferentes terminales de buses del país, desde el sábado 1 de enero, se empezó a pedir el carnet de vacunación y la prueba PCR de 48 horas de vigencia a las personas que quieran ingresar a las mismas.

Funcionarios de las terminales de buses, con el apoyo de la Policía, son los encargados de revisar que cada persona que quiere comprar un pasaje para viajar al interior del país tenga su respectivo comprobante de vacunación, que posee un código QR y se puede descargar desde una aplicación.

Este domingo, en el segundo día de exigencia, habían personas que aún no tenían el carnet y protestaban porque no las dejaban pasar; otras, simplemente decían que no estaban de acuerdo con exigir de manera obligatoria este documento, que también se pedirá en oficinas estatales y privadas.

El mismo control se realiza en los aeropuertos del país. Los funcionarios también enseñan a los pasajeros cómo debe acceder a este documento, pues algunos dicen no saber cómo hacerlo.





Lea también ECONOMÍA El Ministerio de Trabajo exigirá el carnet de vacunación Covid-19 desde el lunes 3 La dependencia gubernamental pedirá el certificado de inmunización o en su caso una prueba PCR negativa con 48 horas de anticipación

​