Testigo clave del caso ‘coimas’ dijo que vio pago de $us 10.000 a un dirigente campesino

En su testimonio, Cortez relató que ella, junto con el exministro Juan Santos Cruz, acudieron al despacho del dirigente integrante del Pacto de Unidad y le entregaron $us 10.000 y Bs 30.000 en efectivo. Este medio no revela el nombre del dirigente porque no pudo conseguir contraparte, pese a que se insistió en contactarlo.

Loma aseguró que su defendida teme por su vida. “No confiamos en la justicia. El miércoles, aproximadamente a las 21:00, en inmediaciones del Multicine de Sopocachi, avenida Arce, un sujeto de contextura gruesa y ropa oscura se le acercó amenazante y le indicó que no declare , que no proporcione más información, porque su vida corre peligro”.

La defensa lamentó que no se pudieron conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la zona, y que está en proceso de identificación el vehículo al que se subió esta persona. Ella entró en un estado de shock, no quiere salir ni ir a ningún lado sola. Como no tenemos la posibilidad de contratar seguridad personal y no se atendieron las solicitudes de proporcionarle seguridad por parte del Gobierno, la Policía o la Fiscalía es que su hijo y su sobrino no se mueven de su lado para cuidarla”, afirmó.