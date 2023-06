Testigo clave: “No me he ido del país, ni es mi intención. Yo hice la denuncia y voy a continuar hasta lo último”

La testigo clave del caso coimas, que involucra al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se presentará a declarar “en las próximas horas”, anunció su abogado, Abel Loma, quien además desmintió que estuviera desaparecida, como expresó el jueves el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

“Antes que el señor fiscal departamental salga en conferencia de prensa (el jueves), nosotros hemos realizado un apersonamiento, en el cual nos estamos poniendo a disposición de la Fiscalía departamental”, manifestó Loma.

Además, indicó que su defendida fue notificada en la calle Alto de la Alianza N° 709 -que corresponde a la ciudad de La Paz-, pero ella vive en Santa Cruz de la Sierra.

“No entendemos por qué este error de la Fiscalía, o esta estrategia para hacerle declarar rebelde directamente; quizás se la intención es sacar una imputación de manera directa”, señaló el abogado.

“Entendemos que es una mala coordinación entre el fiscal de materia, el doctor Alborta, y el fiscal departamental, quien ha evidenciado ayer (jueves) que él está mal informado del proceso”, agregó Loma.

Sobre su patrocinada manifestó: “Ella no está desaparecida, no han atentado contra su vida y ella está con la predisposición de colaborar para que se pueda esclarecer este caso de los hechos de corrupción del exministro (de Medio Ambiente)”.

La propia testigo dio a conocer la misma versión la mañana de este viernes en el programa radial Antes del Mediodía.

“Me encuentro en Santa Cruz, donde siempre estoy con mi familia, donde siempre he estado. En ningún momento me he movido de acá. Aún continúo predispuesta a brindar mi declaración, como se lo hizo conocer mi abogado mediante un memorial a la Fiscalía”, se escuchó a C.C.

Más adelante manifestó: “No me he ido del país ni es mi intención. En un momento yo hice la denuncia y voy a continuar hasta donde tenga que seguir, hasta lo último”.

Sobre la confusión de las direcciones para su citación explicó:

“Ellos (la Fiscalía) tomaron mi domicilio procesal que está en mi documento de identidad, que está en la ciudad de La Paz. Pero ya se presentó un memorial donde se aclara el domicilio procesal de mi abogado, pero eso no lo tomaron en cuenta. Me dejaron (la citación) en la ciudad de La Paz y yo, allá, ya no vivo, no estoy; estoy acá, en la ciudad de Santa Cruz”.

El escándalo por presunta corrupción es el resultado del testimonio de una persona que, supuestamente, recolectaba coimas para el entonces ministro de Medio Ambiente. Al menos dos personas aprehendidas habían comprado inmuebles que pagaron al contado, aunque no fueron puestos a sus nombres, pero tampoco declarados ante la Contraloría General del Estado, según informó, a mediados de mayo, el fiscal Alave.

