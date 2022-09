Testigo implica al presidente de la ABC por recibir coima; el Gobierno duda de la versión

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, y el exgerente técnico Cristian Mendieta fueron identificados por un “testigo protegido”. Afirma que recibieron dinero del representante de la empresa china Harbour Engineering, para adjudicarse la carretera Sucre-Yamparáez. El Gobierno duda de la veracidad del reporte y Evo Morales ve “protección a la corrupción”.



Según la declaración de este testigo, a la que tuvo acceso EL DEBER, el 4 de marzo de este año, cerca del mediodía, “el señor Zhengyuan” emitió una factura por el 2% del contrato y luego se dirigió a un banco en La Paz, junto con su directora comercial, para materializar el retiró de Bs 9 millones.

Reveló que este trámite “se produjo entre las 13:00 y las 17:00. Posteriormente, el señor Zhingyuan se dirigió con esa cantidad de dinero a su domicilio, llegando la empresa de alquiler de equipamiento a emitir una factura ficticia por alrededor de Bs 9 millones, que es el 2% del haber total de las actas, y se cobra un 5,3% de comisión por efectivizar ese dinero, que corresponde al 3% del ITE y 12,3% de la comisión líquida para la empresa. Entre las 18:00 y 20:00, él estaba en el hotel esperándolos con un memorial, para que luego de manera directa se haga la entrega de ese dinero a los funcionarios de la ABC, Cristian Mendieta y Henry Nina”.

El ministro de Justicia, Iván Lima manifestó: “No estoy convencido que el testigo protegido sea tal. Considero que es un cómplice del hecho. Pediré al juez de la ciudad de Sucre que le quite la calidad de testigo protegido porque voy a presentar una acusación penal contra él”, dijo el dignatario de Estado.

La denuncia de corrupción en la ABC fue presentada por el diputado Héctor Arce (MAS), uno de los alfiles de Morales en el Legislativo. Puntualizó, en base a ese testimonio, que Mendieta fue quien se contactó con el empresario chino para modificar algunas páginas en la propuesta de la constructora, cuando ésta ya había sido adjudicada. El exgerente como su abogado, insisten en que no tuvieron nada que ver en este supuesto trato.

Morales ayer cuestionó que no se toca “a los de arriba” por el presunto cobro de coimas en el que está involucrada esta empresa china. Aludió la declaración de Lima en la que informó que Nina ni el ministro de Obras Públicas, Égar Montaño, estén siendo investigados.

“Se investiga a personas que vendieron facturas, supuestamente; pero, si (la corrupción) viene desde arriba, eso no se toca. Estoy casi seguro que esto es para proteger la corrupción, que (la investigación) llegue a los de abajito y no salpicar a otros”, afirmó Morales, en su programa semanal que se emite a través de la radio Kawsachu Coca.

“Hay responsabilidades; hay directorios nacionales, departamentales; hay ministros responsables que tienen que conducir esto (pero) desde que escuché su conferencia de Lima, comprendí que hay un plan bien planificado para defender la corrupción”, remarcó Evo y atribuyó estas acciones al llamado “plan negro” que estaría vigente en su contra, pero en el contexto de las pugnas internas que estallaron hace varios meses en su partido.

El diputado Alejandro Reyes, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó la política contra la corrupción del Gobierno. “No van a hacer justicia con los oficialistas, lo que hacen es injusticia con los opositores, a eso se han acostumbrado”, apunto.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, es el otro alfil de Morales en el Legislativo. El representante pidió al presidente Luis Arce que asuma medidas correctivas y sacar a Nina del Ejecutivo. “Si Arce quiere salvar al país de estos hechos bochornosos debería apartarlos. Se afectan la imagen de nuestro gobierno”, insistió el Legislador.

Los cheques

La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company pagó Bs 9.393.000, es decir, la mitad del soborno pactado en Bs 18,6 millones por la construcción de la vía Sucre-Yamparáez. Estableció que el gerente de la empresa china, Jin Zhengyuan, pagó a una empresa unipersonal para ‘lavar’ el dinero y por eso fue detenido el jueves tras salir de la cárcel de San Roque, en Sucre. Fue trasladado a La Paz.

En esta nueva denuncia se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Jesús Esteban Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y la empresa Chec, cuyo representante es Jin Zhengyuan.

En el detalle señala que la empresa unipersonal factura, el 26 de febrero, la suma de Bs 9.393.000 por alquiler de maquinaria y equipo a favor del sindicado Jesús Esteban Aguilar Suxo. “Esta empresa china, el 4 de marzo de 2022, emitió tres cheques a favor de Aguilar Suxo por la misma suma.

Aguilar Suxo señaló que “el señor Jin Zhenyung me llamó en el mes de febrero de 2022 indicándome que le habían dado mi número y me indicó si le podía hacer una factura por el monto de Bs 9.396.000, según ese detalle la preparo. Luego me indicó que en días siguientes me iba a contactar. Es así que se hace efectivo en fecha 4 de marzo de 2022. Me llama el señor Zhengyuan, me dice que debíamos cobrar los cheques. Cuando nos encontramos en el Banco Bisa de El Prado me entrega los cheques, porque estaban a nombre de su empresa”. Con este dato, para la Fiscalía está confirmado que hubo coima, ahora falta resolver quién fue la persona que la recibió.

Este exfuncionario fue el primero en ser citado en Sucre junto al gerente de la empresa china Chec, Jin Zhengyuan, y ambos fueron enviados a detención preventiva en la cárcel de San Roque, acusados de la presunta coima de Bs 18,6 millones, pactada por la empresa china Chec para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez. La última semana, un juez les concedió detención domiciliaria. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación de este caso.

Otra irregularidad

El exgerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta, y su abogado denunciaron que la comisión calificadora de la obra Sucre-Yamparáez fue designada a través de memorándums Henry Nina, lo que contraviene la normativa.

Mendieta reveló detalles del procedimiento en su declaración informativa. Señaló que, como exgerente técnico, su función consistía en monitorear el avance de obra en la ruta Sucre-Yamparáez y que “en ningún momento intervino en ese proceso de licitación”.

“Quiero aclarar que están denunciados mis dependientes, que son el ingeniero Juan Carlos Hidalgo (este exfuncionario aparece en fotos tomadas por un ‘testigo protegido’ en un hotel de Sucre junto al chino Zhengyuan supuestamente modificando páginas de la licitación) que renunció, y los ingenieros Carlos Rafael Chipana, Cosme Gudelio Agostopa que dependían directamente el ingeniero Juan Carlos Hidalgo, de la subgerencia de conservación vial”.

Complementa que todos ellos “han sido miembros de la comisión de calificación a través de los memorándums de comisión correspondientes, proceso en el cual no participé, y fueron designados por el presidente de la ABC, Henry Nina, y el responsable de la contratación, Hernán Palacios. De esta manera se evidencia que no tengo participación, y que éstos actúan de manera particular e individual. Aun así, agrego que no he instruido hablar a mi nombre, menos con el representante de la empresa china, Jin Zhengyuan, a quien no conozco”, dijo.

Prudencio Flores, el abogado de Mendieta, explicó que su defendido fue gerente técnico nacional de la ABC, “por supuesto con sede en La Paz. El proceso de contratación de la obra doble vía Sucre-Yamparáez debió iniciarse, desarrollarse y terminar en la regional de la ABC de Chuquisaca. El Decreto Supremo 181 y su reglamentación dicen que quien designa al responsable del proceso de contratación es el jefe regional del lugar del proyecto, en este caso Hernán Palacios, quien nominó a los miembros del lugar de ejecución, no puede designar a un funcionario de Cochabamba, Santa Cruz y menos de la nacional”.