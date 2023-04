Testigos apuntan a los jefes militares por el accidente sufrido por dos cadetes

Según el abogado Omar Durán, testigo y oficial retirado, señaló que el accidente de los dos cadetes ocurrió cerca del mediodía, momento en el que el jefe de Estado ya no se encontraba en la institución militar . Agregó que hubo negligencia en la preparación de las cuerdas y en la posición de las colchonetas porque estaban “fuera del ángulo de caída”.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Defensa haya instruido una investigación a jefes militares que tendrían que constituirse en testigos y hasta posibles “autores por omisión”, ya que ante la fallida demostración del primer cadete no gritaron “alto” para evitar que el segundo estudiante se lance de la plataforma. Según los videos en redes sociales, los cadetes saltan casi en simultáneo con un segundo de diferencia.

“Este es un delito ordinario. En las Fuerzas Armadas tiene que abrirse un proceso administrativo que tiene que durar 10 días. Pero yo he visto personalmente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Hugo Arandia, y he visto al comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, sentados y no hicieron nada, ninguno de los dos. Ellos cayeron en el delito de omisión de socorro que está penado en el Código Penal. Deben investigarlos, ser imputados y juzgados. Hay fotografías y las suficientes pruebas”, insistió.