¿Tienes planeado viajar al exterior? Esto es lo que debes saber para evitar percances (e incluso, perder tu vuelo)

Las vacunas contra el Covid-19 ya son parte de los requisitos sanitarios para viajar a gran parte de los países del mundo. La mayoría de los estados requieren que los viajeros que llegan de la mayoría de los países estén completamente vacunados por las dosis autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La gerente de ventas de Universal Tours, Blanca Dolly Guardia, indicó que la vacuna con más restricciones es la Sputnik-V, ya que no es aceptada en países como Estados Unidos, gran parte de Europa, Canadá, Panamá, Bahamas y algunos países de medio oriente.

La especialista en viajes destacó que los bolivianos que se hayan vacunado con la Sputnik-V pueden solicitar al Sedes aplicarse las dos dosis de la vacuna AstraZeneca como un caso especial para poder realizar el viaje y los que no deseen colocarse estas dosis pueden optar por otros destinos que sí aceptan la vacuna rusa como el Caribe, Cancún, Punta Cana, Brasil, Argentina, entre muchos otros.

Además, afirmó que todos los países, sin excepción, además del esquema completo de vacunación, requieren de pruebas negativas PCR y en algunos casos, antígeno nasal para las personas que ingresan vía aérea.

Tener claros cuáles son los requisitos que se deben cumplir para viajar al exterior evitará contratiempos a la hora de viajar e, incluso, evitar perder vuelos cuando se está a punto de abordar el avión como le sucedió a Sarina Cordero.

"Quince minutos antes de abordar el vuelo me dijeron que no podía viajar", cuenta esta beniana que el 29 de enero debía, en el aeropuerto Viru Viru, abordar una aeronave de Avianca con destino España.

Había cumplido su esquema de vacunación contra el Covid-19 y con los demás documentos necesarios para su viaje se trasladó de Beni a Santa Cruz y tres horas antes de su vuelo hizo el checking, pero cuando se preparaba para abordar le informaron que la vacuna rusa Sputnik no era válida en España y que no podía viajar.

"Imagínese mi impotencia. Estuve tres horas allí, desde la medianoche hasta las tres de la mañana, me habilitaron para abordar y 15 minutos antes de hacerlo me dicen que no. Tenía un trabajo, un alquiler que está corriendo, quién responde por ello", cuestiona mientras -después de haber recibido las dosis que requiere Europa- prepara nuevamente su viaje para trasladarse de Beni a Santa Cruz y de allí a España.

Para evitar estos percances, a continuación, te presentamos los principales requisitos para los destinos más visitados por los bolivianos:

Estados Unidos

1.- Presentar un comprobante que acredite que estás totalmente vacunado contra el Covid-19 antes de embarcar el avión.

2.- Solo pueden ingresar las personas con las vacunas autorizadas por el ente regulador del medicamento de Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. La vacuna Sputnik-V no está permitida.

3.- Todos los pasajeros, desde niños de dos años en adelante deben presentar una prueba antígeno nasal negativa de Covid-19 o un certificado de recuperación para viajar a Estados Unidos. La prueba debe tener máximo 24 horas antes del viaje.

4.- Los menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación, pero si llegan por aire, todos los mayores de dos años deberán presentar una prueba negativa antes del viaje. Aquellos que viajen con adultos vacunados deberán hacerse una prueba en las 72 horas previas al viaje. Quienes viajen con adultos no vacunados deberán hacerse su prueba dentro de las 24 horas previas al viaje.

Europa

1.- Cada país de la Unión Europea (UE) es libre de aplicar sus propias normas para los viajeros de dentro y fuera del bloque y sus normas pueden variar mucho, lo que crea más confusión para los turistas, por lo que es recomendable buscar los requisitos exactos del país de destino.

2.- La mayoría de los países de la Unión Europea y del Espacio Schengen aceptan las siguientes vacunas contra el Covid-19, que están reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés): AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Nuvaxoid y Pfizer.

3.- Algunos países también aceptan las siguientes vacunas, que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero no por la EMA: Covishield, Sinopharm y Sinovac.

4.- Todos los países exigen presentar un certificado que demuestre el resultado negativo de un test PCR efectuado dentro de las 72 horas previas al viaje, o una prueba de detección de antígenos de mismo resultado realizada 24 horas antes del embarque, dependiendo del país.

¿Qué hago si tengo la Sputnik-V y quiero viajar a estos países?

Para las personas que fueron vacunadas contra el Covid-19 con Sputnik o Sinopharm y que requieran viajar al exterior, el Sedes cruceño determinó que se aplicará la vacuna AstraZeneca en esquema completo.

El intervalo de tiempo para la vacunación entre la última dosis recibida ya sea de Sputnik o Sinopharm y la nueva vacuna será mínimo de cuatro semanas. El intervalo entre la primera dosis de refuerzo (tercera dosis) y segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis) con vacuna AstraZeneca será de 28 días.

Los puntos de vacunación habilitados para aplicar estas dosis especiales de refuerzo son únicamente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y la Fexpocruz.

Los requisitos para la vacunación de estos casos especiales son:

1.- Carta dirigida director del Sedes, Dr. Erwin Viruez Soleto, solicitando la vacuna autorizada para viajeros al exterior, detallando el motivo y el lugar del viaje para su autorización correspondiente.

2.- Fotocopia simple del carnet de identidad.

3.- Fotocopia del boleto o reserva de Viaje

4.- Fotocopia de carnet de vacunación de la última dosis que debe establecer un intervalo de cuatro semanas (28 días).