Tierra y agua, la semilla de un conflicto entre indígenas y campesinos en Guarayos

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz bloqueó la carretera a Beni a la altura de Guarayos. El jueves un grupo de pobladores indígenas los enfrentaron por primera vez. Así se plantó la semilla de una guerra que podría librarse en Guarayos no solo por la tierra, sino también por el agua.

Ocuparon primero las concesiones forestales, en algunos casos con la complicidad de los propietarios. “Estas tierras no se pueden titular, y eso ha generado una presión muy grande en el INRA , que no emitió resoluciones de asentamiento y en su rol administrativo, llega solo a la de saneamiento”.

En el último tiempo, los campesinos han hecho tres bloqueos exigiendo la destitución del director del INRA, “presionando para que les entreguen la propiedad de estas tierras fiscales no disponibles, que en el caso de Guarayos tienen más de dos millones de hectárea s, es una reserva forestal desde 1969. Esa es su lucha”.

Demandan la modificación del Decreto 29215, que reglamenta la Ley INRA e incorpora la preeminencia de la función social sobre la económica, una conquista de los pueblos indígenas, basada en la convivencia con el bosque; planificación y elaboración de una nueva Ley de Tierras; análisis de tierras fiscales no disponibles y anulación de concesiones forestales, eran las demandas de los marchistas.

“Lo del jueves sienta un precedente fundacional, es la retoma de la inciativa política estratégica de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos (Copnag), que le dice al Gobierno y a campesinos que no permitirán que afecten su forma de vida y sus derechos”.

“Primero, las tierras son para los guarayos, atrás vienen hijos y nietos. Mi municipio tiene la mayor reserva forestal, Río Blanco y Río Negro, 1.4 millones de hectáreas, pero a ellos no les importa y en una noche desmontan. Acabaron con las tierras de Ascensión, donde ya no hay espacio para nadie y ahora le brincan a Urubichá, y eso no vamos a permitirlo”.