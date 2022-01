Tiktoker con discapacidad denuncia que fue víctima de negligencia por parte de un servicio de ambulancias

Escucha esta nota aquí

Daniela Banegas Lordemann es una creadora de contenidos que lucha contra una rara enfermedad llamada fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) desde sus 16 años. Además, a causa de un accidente, perdió el uso de sus cuatro extremidades y quedó postrada en una cama. Ahora ella tiene 40 años y utiliza la plataforma de TikTok para difundir información sobre su complicado estado de salud.

El 4 de noviembre tomó los servicios de una empresa de ambulancias para transportarse desde su casa, en La Paz, hasta el aeropuerto de El Alto; sin embargo, a través de TikTok, realizó un video relatando la negligencia que sufrió de la empresa.

“Se coordinó con la empresa con varios días de anticipación para que tomen en cuenta mi caso clínico y confirmen que podrían hacerme el servicio. Como mucha gente sabe, yo tengo FOP y además soy tetrapléjica. Les expliqué que necesitaba ir sentada en mi silla de ruedas y que, por favor, prevean el hecho de que tendrían que cargarme para que ellos tomen los recaudos necesarios para brindarme un buen servicio. Vale la pena recalcar que no fue la primera vez que tomaba sus servicios y que en otras oportunidades no tuve ningún problema. Lamento mucho que ese 4 de noviembre no haya sido el caso”, publicó Banegas en sus redes sociales.

Según la tiktoker, el personal de la ambulancia la hizo caer cuando intentaron introducirla en la ambulancia porque no midieron la fuerza que ejercían ni su peso corporal, por lo que casi cayó de cara. De no ser por una amiga que estaba guardando su equipaje en el auto que se percató del hecho y evitó la caída del todo, el accidente pudo ser aún más grave, ya que no puede colocar los brazos para protegerse debido a su estado clínico.

“Sinceramente me asusté mucho porque si no hubiese sido por la amiga de mi hermana en verdad podría haber muerto debido al impacto de la caída y además considerando que, por mi enfermedad, tengo el cuello rígido”, relató Banegas.

El hecho le dejó como resultado dos fracturas, una en la pierna y otra en el tobillo, y pese a que no siente dolor, eran golpes bastante fuertes que requerían de atención médica.





“Mi hermana después de revisarme me pregunta si me sentía bien y bueno, como soy paciente tetrapléjica, pues no sentí nada de dolor, ni en el impacto, ni horas después porque no siento sensibilidad desde mi parte media del tórax hasta la punta de los pies”, relató.

Ya pasaron tres meses desde el accidente y, según Banegas, el dueño de este servicio de ambulancias no se hace cargo de los gastos médicos que ascienden a los Bs 15.000. Esta situación le causa mucha indignación ya que su familia se encontraba realizando una campaña de recolección de fondos para llevarla a un centro especializado de FOP en Alemania, donde podría recibir un tratamiento adecuado para su extraña enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Vea el vídeo: