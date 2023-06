Toma de la Asamblea de Derechos Humanos: un sector de Senkata declara persona no grata a Salazar y otro grupo lo respalda

“Advertimos que utilizaremos los instrumentos constitucionales para hacer respetar nuestro nombre y dignidad. (También) declaramos personas no gratas a esas personas que utilizaron nuestros nombres por mentirosas”, señala parte del mencionado voto resolutivo.

Este sector asegura que no apoya ni a una ni a la otra parte en disputa por la presidencia de la APDHB porque considera que es “un problema interno de quien quiere ser dueño de esa casa”.

No obstante, Gloria Quisbert, quien es representante de otro sector de las víctimas de Senkata, dijo a EL DEBER que ese documento fue emitido por el grupo del activista David Inca y que él no puede hablar a nombre de todas las víctimas.

“Mi persona representa a una asociación también de víctimas de la masacre de Senkata y ese comunicado no va en representación de todas las víctimas , solo es del sector del señor Inca”, señaló Quisbert al confirmar que su sector sí participó de la toma de la APDHB.

Me voy a quedar, “hasta el lunes (cuando se tratará) la demanda que puse y fue aceptada; en este país estoy 53 años trabajando y hasta en tiempos de dictadura, cuando no había justicia, me iba mejor”, dijo.