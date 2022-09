Toman de rehenes a siete presuntos ladrones de vehículos en el Chapare

"Entraron por la fuerza a mi casa, diciendo que buscaban autos robados. Entre tres y cuatro personas me agarraron del brazo y no querían soltarme, pero mis hijos se pusieron delante de ellos para que me soltaran y en ese momento me agarré de un poste y no me solté. Fue un atropello, estas personas estaban armadas e incluso revisaron cada rincón de mi casa y como no encontraron nada, se fueron a la casa del vecino", denunció Aurelio Tito, víctima de intento de secuestro.