Tomasa Medina deja su postulación en manos de las bases y dice a Arce: "si quiere guerra, guerra tendrá"

Escucha esta nota aquí

La dirigenta Tomasa Medina, de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), de La Paz, le dijo a este medio que su postulación a la presidencia de esa organización no está decidida, y dependerá de las bases. Señaló que ella está dispuesta a colaborar en ese cargo o en cualquier otro y advirtió al presidente Luis Arce: “No te metas con nosotros, si quieres guerra, guerra vas a tener”.

Medina adquirió notoriedad tras aparecer en una foto delante de los policías en actitud desafiante durante el conflicto de Adepcoca, en días pasados. En los últimos días estuvo como invitada y habló en el aniversario de la democracia convocada por sectores opositores el domingo pasado. Ayer marchó junto con los gremiales para exigir que se anule el proyecto de Ley contra legitimación de ganancias ilícitas.

En una conversación con EL DEBER, Medina señaló: “No estoy segura si es que me presentaré a las elecciones de Adepcoca, depende de las bases. Si es que me lo piden, yo voy a aceptar eso, ellos mandan. Sea la presidencia o cualquier otro cargo dentro de la institución, yo puedo asumir, lo que quiero es apoyar a Adepcoca, que vigila los intereses de las tres provincias de los Yungas de La Paz”, manifestó.

Por otra parte, solicitó al gobierno que “no se meta con Adepcoca. Le pedimos al presidente Luis Arce que gobierne Bolivia y no se inmiscuya en las instituciones privadas. (...) Que guarde su distancia, porque estamos dispuestos a dar pelea por nuestros intereses. Exigimos que el MAS deje de pagar dirigentes para infiltrarlos en nuestra organización, si quiere guerra, señor presidente, guerra va a tener”, señaló.

Dijo que la región de Yungas está olvidada. “No tenemos carreteras, infraestructura escolar, hospitales. Señor presidente, no derroche el dinero, invierta en nuestras necesidades. Le habla una señora de origen afro, le pido de corazón que haga las cosas bien y no se meta con nosotros”, subrayó.

Lea también PAÍS Conflicto de Adepcoca dejó 59 detenidos, 10 aprehendidos y 67 heridos en 15 días de violentos enfrentamientos (LEA EL DOCUMENTO) La tensión persiste porque la sede de los cocaleros aún es asediada por algunos sectores. En 30 días los productores de los Yungas deberían tener una nueva dirigencia

​