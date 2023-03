Tomasa Medina se va a vivir al hospital de los cocaleros en La Paz

“Me siento muy feliz, lamentablemente he vivido una vida muy dolorosa. No me lo esperaba (el gesto) de los hermanos yungueños, hay personas buenas como también malas. El único que siempre estuvo pendiente de mí es el compañero Gabriel, ha sido un hermano. Como dirigente no me dejaba ni un rato sola, me preguntaba: hermana ¿tienes un pariente donde descansar? y yo le decía que no”, dijo con lágrimas en los ojos, muy emocionada, cuando estaba de ida a su nuevo hogar.