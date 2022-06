Toneladas de tierra caen sobre vehículos en Obrajes; el hecho deja seis heridos

Escucha esta nota aquí

Unas 2.500 toneladas de piedra y tierra, desde más de 30 metros, cayeron entre las 18:30 y las 19:00 de este jueves sobre la avenida Libertador, entre la estación del teleférico Amarillo y la gruta de Lourdes en la vía troncal que une el centro de La Paz con la zona de Obrajes. El hecho ha dejado seis personas heridas y dos vehículos afectados. Afortunadamente, con el 90% del material removido, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

"Con la bendición del Señor hemos sacado más de 2.500 toneladas de tierra y hasta ahora no hemos encontrado ninguna movilidad más, ni víctimas fatales. Los canes que detectan seres humanos en estos casos no han encontrado, no tenemos que lamentar pérdidas humanas. Hemos movido un 90% de la tierra", dijo esta mañana el alcalde de La Paz, Iván Arias Durán.

Los cambios de temperaturas o incluso consecuencias del sismo que se registró en Perú hace un par de semanas podrían ser causas, que serán explicadas, según el burgomaestre, en una conferencia de prensa que se realizará esta mañana.

Los Bomberos y la Alcaldía realizaron el trabajo de rescate de las personas con maquinaria pesada y el operativo se prolongó por toda la noche, confirmó Arias. La avenida fue cerrada y podría ser rehabilitada el sábado.

Los efectivos de Bomberos y personal de la Alcaldía evacuaron a seis personas, cuatro se encontraban en un vehículo y dos en otro, que fueron trasladadas al Hospital de Clínicas y al Metodista. .

Retroexcavadoras removían la tierra, mientras que volquetas de la Alcaldía las retiraban. Anoche, el alcalde informó que el deslizamiento de tierra se produjo por el cambio de temperatura. "En el día estamos a 20 grados centígrados y por la noche desciende a bajo cero, esto ha generado esta explosión como llaman los técnicos y se nos cayó un talud, pero estamos estudiando el tema".





El hecho generó preocupación en las familias paceñas, ya que esa avenida es de alto tráfico. Rápidamente, los familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar. Se informó que todos los afectados se encuentran con golpes, pero fuera de peligro.

Un testigo del hecho, quien vive por la zona, relató que escuchó un estruendo y se levantó una enorme cantidad de polvo. "Estaba absolutamente oscuro, no se veía nada. Luego escuché gritos. Tuvimos que romper vidrios de uno de los autos para sacar a las personas. Parece que hay más autos enterrados", dijo. Sin embargo, con las horas, ese hecho se ha descartado.





Vea las imágenes/Fotos: APG Noticias

El deslizamiento de tierras se registró a las 19:00 en la zona de Obrajes

Bomberos observan a uno de los vehículos afectados

Con apoyo de maquinaria pesada, rescatistas, policías y personal de la Alcaldía trabajan en el retiro de los escombros