Torbellino afectó a 35 familias y dejó un muerto; el Gobierno traslada ayuda a Laja

El torbellino registrado el martes en la comunidad Capacasi, municipio de Laja (La Paz), dejó 35 familias damnificadas y una persona fallecida, según el informe oficial proporcionado este jueves por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad informó que se trasladarán unas 10 toneladas de vituallas y víveres para atender a los pobladores y se analizará si es necesario instalar un albergue temporal, aunque muchos de los afectados ya fueron cobijados por sus familiares.

“Estamos llevando la ayuda necesaria que nos ha solicitado la alcaldesa, el día martes hubo un torbellino que ha afectado hasta anoche a 35 familias, de manera que llevamos alimentos, vituallas, ropa de abrigo, calzados, utensilios de cocina, línea blanca para las familias, ollas, platos, todo lo necesario para que las familias puedan reiniciar sus actividades de forma normal”, dijo en conferencia de prensa.

Confirmó que los vientos, que oscilaron entre 70 y 80 kilómetros por hora, arrancaron varios techos y ocasionaron la caída de algunas paredes, además del deceso de un adulto mayor de 87 años, que será verificado en la visita que realizará Defensa Civil junto a la Unidad de Gestión Social.

“Con nuestra visita confirmaremos el fallecimiento reportado en el sector, debemos creer la versión de la familia, no dudamos que el fallecido sea por esa causa. Son unas 10 toneladas de ayuda que estamos llevando”, agregó Calvimontes.

Imágenes del hecho muestran la desesperación de las personas ante la espiral de aire. “Diosito, qué es esto. Hermanos, que lamentable, no, no, no. Hermanos, qué frío ha llegado, fatal”, relata el comunario que capturó el video.