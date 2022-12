Torrico dice que la ley del censo es “perfume” y una “salida por la ventana” para el comité interinstitucional

Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, afirmó este viernes que la ley de aplicación de los resultados del Censo, promulgada por el presidente Luis Arce, es “perfume” , no cambia absolutamente nada” y es solo una “salida por la ventana” para el comité interinstitucional de Santa Cruz.

La autoridad nacional señala que no se puede decir que algunos legisladores del MAS se estén “derechizando” por avalar la disposición y negó que se trate de un “error histórico”, como apunta Evo Morales.

“Fue una salida por la ventana para el comité interinstitucional, nada más. No hay tal error histórico, en un principio, cuando mandaron la ley de Santa Cruz, esa ley no se podía aprobar, porque hablaba de fechas, de una serie de cosas que son competencia del presidente del Estado, ahí sí le damos la razón al presidente Morales, pero hoy, si ven la ley perfume que se aprobó, qué dice, cambia en algo las competencias, no cambia absolutamente nada, fue una ventana de salida para el comité interinstitucional que se estaba ahogando y los violentos le estaban sobrepasando”, dijo.