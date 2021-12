Trabajadores de Aasana: “No vamos a levantar nuestra protesta por ningún motivo, más bien la vamos a radicalizar”

Escucha esta nota aquí

Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) advirtieron este miércoles que no levantarán su paro indefinido y, por el contrario, radicalizarán su protesta ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar esa administradora y crear la entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

Sorprendidos por el decreto supremo aprobado por el presidente Luis Arce, los funcionarios de Aasana criticaron al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a quien acusaron de “mentir” y no dar una solución a ese sector, que cumple por tercera vez una paralización de sus actividades.

“El ministro mentiroso, ‘pinocho’, nosotros lo llamamos así porque no cumplió. Con tres paros era suficiente para resolver nuestro problema y opta por lo más fácil, deshacerse de una institución de 54 años que sirvió al país con un trabajo eficiente”, dijo Francisco Mercado, uno de los representantes del sindicato de Aasana.

Cuestionan que una Ley dio vida a Aasana y un decreto no puede eliminarla, cuando recién firmaron una ampliación para la administración de los aeropuertos con Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa).

La situación:





“No vamos a levantar nuestras medidas por ningún motivo, más bien las vamos a radicalizar, que lo tome muy en cuenta el ministro mentiroso. Naabol es una creación fantasiosa, no sé con qué personal harán funcionar los aeropuertos, o dónde habrán encontrado a ese personal, por qué no son sinceros y dicen que son incapaces, que no pueden gobernar el país”, fustigó el dirigente.

En la misma línea, el ejecutivo de los trabajadores aeroportuarios, Einar Roca, señaló que la decisión del Gobierno “es una agresión directa a la dignidad de los trabajadores, una violación a los derechos humanos y una burla al pueblo boliviano”.

Son más de 200 personeros que estaban encargados de la administración de los aeropuertos del país y la dirigencia de Aasana considera que no se podrá conseguir de inmediato a los operadores debidamente capacitados y con la suficiente experiencia para tal fin.