Trabajadores de salud anuncian paro de 24 horas en todo el país

La primera movilización del año de los trabajadores en salud a nivel nacional promete ser masiva. Son cerca de 19.000 afiliados en las 14 federaciones regionales y departamentales que saldrán a las calles este jueves en apoyo al paro total de actividades en los hospitales de toda la red pública del país.



Roberto Hurtado, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, explicó que ninguna autoridad del sector (municipal, departamental y nacional) hasta la fecha ha querido atender las demandas del sector, pese a que, desde el año pasado, han buscado un acercamiento con ellos.

“Estamos preocupados con esta medida perjudicial para la población. Pero el Gobierno nacional no nos atiende. Le hemos puesto el pecho a esta pandemia, tenemos 115 fallecidos, y hasta ahora no se cumple el pago de indemnización a las familias afectadas. Estamos en condiciones de seguir con las medidas de presión si no hay una respuesta favorable”, sostuvo en un contacto con EL DEBER Radio. Es por ello que el paro, inicialmente de 24 horas, puede prolongarse por 48 horas.

Por su lado, Jenny Arias, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores en Salud de Bolivia, indicó que se han conformado turnos de atención para los servicios de emergencia de los hospitales de todo el país.

“Lamentablemente el ministro de Salud, Jeyson Auza, hace caso omiso de nuestras demandas. El pueblo boliviano es consciente de que hemos estado al frente de la pandemia de Covid-19 trabajando en situaciones de total abandono. Ninguna autoridad responde a las necesidades de los trabajadores. Es increíble que tengan que esperar que nos movilicemos”, sostuvo en conferencia de prensa realizada en las oficinas del sector en Santa Cruz de la Sierra.

Entre las principales del sector están: jubilación al 100%, incremento salarial, respeto a la jornada laboral, incorporación a la Ley General del Trabajo, estabilidad laboral, dotación de ítems, escalafón al mérito y pago de refrigerios.

