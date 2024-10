“Traidora”, dice Jerges Mercado a Deysi Choque por no votar por él en Diputados

Los diputados Deysi Choque y Jerges Mercado pusieron en el tapete la confrontación interna que tienen ambos y que, supuestamente, llevó a este último a perder la elección interna para presidir la Cámara de Diputados. El legislador no dudó en llamar ‘traidora’ a su correligionaria y la acusó de trabajar con otras bancadas para evitar su triunfo.

“Yo quiero que ella me enseñe muchas cosas que sabe hacer muy bien, como traicionar ; la diputada Deisy Choque traicionó a la bancada, traicionó a Santa Cruz, traicionó el mandato de las organizaciones sociales, que había dicho que teníamos que ir a la presidencia nosotros este año y el año pasado también”, bramó el candidato perdedor a presidir la Cámara de Diputados.

“Más allá de lo que pueda decir el diputado (Jerges Mercado) yo quiero dejar en claro que yo fui una de las que no se levantó para pedir voto secreto, porque quería que vean mi voto, quería que sea transparente, quería ir de frente; sin embargo, la mayoría votó secreto, incluyendo él, entonces no puede decir por quién voté y por quién no voté”, respondió Choque a la acusación de su correligionario.