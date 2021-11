Transporte pesado marcha rumbo al centro de la ciudad de Cochabamba

Escucha esta nota aquí

El transporte pesado internacional está realizando este martes desde Suticollo una marcha rumbo el centro de la ciudad de Cochabamba, en rechazo a las leyes 1386 y 342 que son consideradas anticonstitucionales por una parte de la población. Se estima que en la actividad están participando cientos de camiones y transportistas a pie.

Héctor Mercado, dirigente del transporte pesado de Cochabamba, en contacto con EL DEBER Streaming, señaló que la marcha es pacífica. “Ayer (lunes) tuvimos muchos problemas con la policía. Nos han empezado a cuestionar, a golpear, a gasificar y hasta golpear a las personas de la tercera edad. En este momento el transporte pesado internacional está molesto con la inseguridad ciudadana, no nos dan seguridad, pero estamos de pie hasta el momento”, denunció.





Para no perjudicar, los transportistas solo usaron una vía en su marcha rumbo a Cochabamba

El sector está evaluando la cantidad de heridos y detenidos por parte de la fuerza del orden, para realizar una denuncia formal contra el comandante departamental de la Policía de Cochabamba. Los transportistas aseguran que el comandante fue el que lideró los atropellos en su contra.



Mercado, además, indicó que no develará qué otras medidas de presión pondrá en marcha el sector, pero aseguró que no bajarán los brazos en su protesta, ya que considera que la Ley 1386 da potestad al Gobierno de abusar de personas y empresas que no son de su agrado.

Otro sector que está realizando marchas en Cochabamba este martes es el gremial, debido a que fueron amedrentados por la policía en los puntos de bloqueos que trataron de instalar este lunes y martes.





Los transportistas aseguran que la medida es pacífica