Transportistas de Oruro mantienen bloqueo en el tramo Oruro-Pisiga y rechazan convenio

El transporte pesado de Oruro decidió mantener sus movilizaciones en el sector fronterizo de Pisiga. Los conductores de carga internacional, no están de acuerdo con las determinaciones y la suspensión momentáneamente de la prueba piloto del ferrocarril Arica-La Paz; piden su desestimación absoluta.



El presidente de la Cámara de Transporte de Oruro, Javier Quiroga, hizo conocer la determinación de mantener y masificar sus medidas de protesta principalmente en el tramo internacional que conduce a los puertos de Arica e Iquique.



“Nosotros desconocemos totalmente ese acuerdo porque el Gobierno tiene esa manía de hacer acuerdos con personas e instituciones que no corresponden al rubro. Nosotros hemos determinado masificar los movimientos de presión, estamos con bloqueos en las salidas al Puerto Pacífico a Arica e Iquique”, informó Quiroga.



Si bien algunos sectores firmaron un acuerdo con el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, tras suspender momentáneamente las pruebas piloto del ferrocarril, la Cámara de Transporte de Oruro pide la interrupción definitiva.



“Nosotros no estamos pidiendo de que las pruebas piloto ya no se realicen, estamos pidiendo que el porteo de carga de Arica a Viacha, no tenga vigencia. En otras palabras, que Ferroviaria Andina no puede trabajar con la importación y exportación de carga”, aclaró el representante.



La determinación asumida en Oruro responde a una decisión nacional las cámaras de transporte.



Hasta la tarde hoy, varios tramos carreteros nacionales e internacionales se mantienen obstruidos. Mientras el sector denunció que la reunión en el Ministerio de Obras Públicas convocada el miércoles, no tuvo representación de su sector.