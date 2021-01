Tras 12 días de internación por Covid-19, Evo Morales es dado de alta y le recomiendan dos semanas de reposo

Escucha esta nota aquí

El expresidente, tras estar internado 12 días, indicó que se siente mejor y agradeció la atención recibida en la Clínica Olivos (Cochabamba), sostuvo que la pandemia es ‘fregadita’ y por eso se deben cumplir con todas las recomendaciones que den los médicos.

Juan Evo Morales, remarcó que estará en su casa para recuperar las energías y lamentó que sigan muriendo amigos y familiares.

En la conferencia de prensa, que duró unos 10 minutos, habló en voz baja y pausado, pero el exmandatario subrayó que se encuentra bien, que su estado de ánimo es bueno y que eso es clave para vencer a la enfermedad.

Cuando se le consultó por qué había indicado que no tenía coronavirus, Morales sostuvo que el no sabía, que solo tenía tos y un poco de cansancio y que en los primeros días no perdió el sentido del olfato, ni del gusto, sino que tenía tos, cansancio y dolor de cabeza.

Durante su internación Morales dijo entender que este es un problema mundial y que en este momento es la vida antes que la política, que es la vida y no la parte orgánica sindical.

“Voy a mi casa para recuperar mis pulmones, haré fisioterapia y los médicos dijeron que no puedo tener contacto con nadie”, explicó Morales y reiteró el agradecimiento por las atenciones recibidas, por los llamados y las oraciones de distintas iglesias.

Los médicos indicaron que Morales se recuperó de la insuficiencia respiratoria, y que no tienen daños en sus pulmones, que lo llevó a ser internado y que luego de las pruebas dio negativo de Covid-19, por eso es dado de alta.



Le recomendaron descansar por dos semanas en un espacio independiente y no recibir visitas mientras dura su recuperación plena.

Cuando se preguntó si el expresidente puede ser donador de sangre, los especialistas indicaron que antes se debe hacer un estudio; mientras que Morales subrayó que si los médicos lo autorizan el donará su plasma.