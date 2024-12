Tras 4 años de gestión, el alcalde de La Paz enfrenta un riesgo real de ir a prisión

Con el alud de barro, piedras y escombros que inundó las casas de Bajo Llojeta, la noche del sábado 23 de noviembre y segó la vida de una niña, se suma una nueva investigación penal contra el burgomaestre paceño, quien desde que llegó a la Alcaldía, hace tres años y siete meses, enfrenta unas 40 denuncias e investigaciones penales, incluso por no asistir a una parrillada, según el recuento del director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Gonzalo Barrientos.

“El alcalde Iván Arias va a llegar ya a los 40 procesos. Hace un año también se le quería dar detención por no asistir a dos parrilladas. A ese extremo llegaron las acusaciones y ahora cuando el alcalde Iván Arias presenta una demanda contra esa empresa que hizo un movimiento de tierras ilegal y ocurre que ahora lo citan como sindicado”, dijo Barrientos.

Las acusaciones

“El alcalde va a demostrar que en ningún momento ha incumplido ninguna de sus obligaciones y no ha causado daño a nadie, ni de forma leve ni grave”, dijo Navarro. Arias, ya compareció en la Fiscalía en calidad de testigo.

Inmediatamente fue asistido y llevado a la clínica Cordes donde controlaron su presión y nivel de azúcar hasta la mañana de ayer. Con ese cuadro clínico con una sonda y tubo de oxígeno, Arias, acompañado de su esposa y sus colaboradores fue a declarar a la Fiscalía como sindicado, no obstante, tras una valoración del médico del Ministerio Público, la audiencia se postergó hasta el lunes 9 de diciembre.

“Nosotros no nos escapamos, nosotros no huimos y no estamos mintiendo cuando decimos que nuestro estado de salud estaba débil, pero estábamos en condiciones de declarar”, dijo Arias al salir de la Fiscalía.