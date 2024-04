Tras acusar, Evo pide perdón y dice que el helicóptero “no había sido del Gobierno”

“ Ayer apareció un helicóptero, perdón, quiero pedir disculpas a la amada audiencia, no había sido del Gobierno , sino de un privado. (Pero) quién contrata a este privado para que sobrevuele repitiendo, no dejaban escuchar, como siempre hicieron en el gobierno de facto”, dijo Morales en su programa dominical.

“Quisiéramos averiguar, investigar, yo no puedo entender que hagan eso. Quién contrata a un privado, para qué contrata, es muy sospechoso. (Pero) no había sido del Gobierno, quiero aclarar este tema, pero eso nos ha sorprendido, quién puede sobrevolar gratis, eso no es gratis, simplemente esa aclaración”, continuó.