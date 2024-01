Tras anuncio de bloqueo indefinido de caminos, Manfred dice que Evo “es campeón para bloquear al país”

“En realidad no me sorprende (porque) el expresidente ha sido presidente por el bloqueo; es campeón para bloquear al país, y bloquear al país significa perjudicar a todos los sectores”, indicó Reyes Villa en un contacto con los medios de su ciudad.

El lunes, el Pacto de Unidad del bloque 'evista' anunció bloqueo nacional indefinido de carreteras desde las 00:00 horas del miércoles, si no se da una ley corta de convocatoria a elecciones judiciales, si no se procesa a los magistrados y consejeros prorrogados por "usurpación de funciones" y si esas cuestionadas autoridades no renuncian dentro de 24 horas.