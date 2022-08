Tras el paro, Santa Cruz espera diálogo y el MAS acusa a tres líderes cruceños

El paro de 48 horas, organizado por el comité interinstitucional de Santa Cruz que exigió que el censo se realice el próximo año y no en 2024, cumplió su objetivo, porque paralizó Santa Cruz. Ahora espera diálogo con el gobierno, pero alerta que el siguiente paso será ir por las 72 horas, mientras que el MAS inició procesos penales en contra tres líderes cruceños: el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

“Este paro, de dos días, fue muy exitoso, principalmente porque ha movido al Gobierno a querer destruir nuestro movimiento, que es cívico, y no es político ”, dijo un hombre con tranquilidad, junto a su amigo la tarde de este martes, ambos parados sobre el asfalto de la avenida Beni y segundo anillo. “Total apoyo a lo que se determine en el comité interinstitucional”, acotó.

La mayoría de los cruceños optaron por no salir de sus casas. Otros acudieron a las rotondas a bloquear, y en menor número, estuvieron los que se dieron formas para continuar con su actividad laboral. Se registró poca actividad en las calles; algunos mercados y negocios sí abrieron sus puertas; el transporte público no circuló los dos días.

Empero, hubo denuncias como la de un médico de la Caja Petrolera de Salud, a quien un par de bloqueadores, en estado de ebriedad, no dejaron pasar y ante la insistencia golpearon su vehículo con un bate de béisbol. Los dos jóvenes fueron detenidos.

Durante la jornada, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, señaló que el camino es el diálogo. Manifestó que no se puede hablar de “exitoso”, porque evidentemente se genera un daño económico, pero puntualizó que “fue el sacrificio del pueblo para reclamar el derecho a recoger la información del censo para una nueva distribución de los recursos económicos”.

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se reunió al anochecer y en esa instancia Cuéllar agradeció a la población por haber participado consciente y disciplinadamente en el paro. Recordó que los problemas deben resolverse dialogando y no con la violencia. Recordó que el 15 de agosto se realizará una reunión de socialización convocada por el INE en Santa Cruz.

“Les digo que ese encuentro no se puede realizar entre cuatro paredes, tiene que ser un evento público, que no ocurra lo que ha pasado anteriormente (en otras reuniones convocadas por el Gobierno), donde nos secuestran los celulares. Uno no puede grabar nada y luego salen tergiversando”, manifestó.