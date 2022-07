Tras encontrar el cadáver de Juan José Dorado, ahora un misterio rodea al piloto

Sin embargo, las autoridades policiales y de la Fiscalía confirmaron que la avioneta, que el 7 de julio salió de El Trompillo con destino a la propiedad de Cupesí, por San José de Chiquitos, no regresó más al hangar 101 donde debía hacerlo.

El piloto Ernesto Cortés había solicitado el plan de vuelo que fue aprobado para que salga el 7 de julio y regrese por la tarde. Ese día no regresó, pero las autoridades de Naabol y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aseguran que la nave CP-3172 regresó al otro día, o sea el 8, alrededor de las 18:00, y luego ingresó al hangar 101.

Después del allanamiento la Fiscalía y la Felcc revelaron que allí no estaba la avioneta, tampoco se encontró a ninguna persona que trabaja en el hangar, menos al piloto Ernesto Cortés.

Con el allanamiento realizado, la requisa y al no hallar nada en su interior, las autoridades ya concluyeron que, en realidad, la avioneta nunca regresó a Santa Cruz, lo único que se sabe con certeza es que el 7 de julio decoló con Juan José Dorado y el piloto Ernesto Cortés, pero no volvió.