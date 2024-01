Tras fallos judiciales, la postulación de Evo queda en manos del TSE

Mientras, Morales, está en un vaivén de criterios, que van desde asegurar que es víctima de una triple alianza en su contra, con ayuda de la CÍA para “eliminarlo”; que el Tribunal Constitucional no tocó su posible candidatura y que los “criterios de inhabilitación” en su contra que emitió la Sentencia 1010/2023, es un “servicio político” de los magistrados para continuar en sus cargos prorrogados.

El politólogo político Marcelo Arequipa, señaló que con la Sentencia 1010/2023, Morales queda inhabilitado, pero lo más probable que suceda es que b usque registrar su candidatura en las elecciones primarias ante el TSE y será cuando esta instancia no acepte su inscripción.

“El momento en que se estén inscribiendo para las elecciones primarias, al no reunir los requisitos en la medida en que Evo Morales quiera participar como candidato, ahí es donde tendría serios problemas y se vería inhabilitado para participar del proceso electoral” , dijo Aruquipa a EL DEBER.

En tanto, el analista político Franklin Pareja, ve un escenario muy complejo en el ámbito político y jurídico este 2024, ya que en caso de que al TSE le toque resolver la candidatura de Morales, lo más probable es que envíe una consulta al TCP para que explique concretamente si está o no vigente la Sentencia 0084 de 2017.

“El Tribunal Supremo Electoral no se va hacer harakiri. Ellos van a decir: ‘señores del Tribunal, ustedes en la Sentencia 1010 no hablan nada de la Sentencia 0084, entonces diga si está o no está vigente’, entonces, el TSE va a volver a mandar el tema al Tribunal Constitucional y como éste es un Tribunal Constitucional apócrifo, todo lo que decida es nulo”, afirmó Pareja a EL DEBER.