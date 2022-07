Tras ochos años el software de la Gestora tiene un avance del 82%

En 2016, el entonces viceministro de Pensiones, Mario Guillén, admitió que había una demora porque no se adquirió el software para comenzar la migración de datos.

“Una vez que se adquiera el software es cuando recién vamos a poder hacer la migración. Todavía no se hizo. Estamos todavía en ese proceso y una vez que tengamos el software vamos a poder cuantificar los tiempos de estas migraciones”, dijo esa vez Guillén, según declaraciones de prensa de la época.

El primer contrato se suscribió con la panameña Sysde Internacional Inc. en 2017 por $us 5,1 millones. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se refrendó uno nuevo con la colombiana Heinsohn Business Technology, el 23 de octubre de 2019, por un monto de $us 10,9 millones. Pero todo fue anulado por irregularidades.