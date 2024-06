Tras orden de fumigación, Evo ve “atentado a la democracia” y pide a Andrónico seguir con la sesión de la Asamblea

“La Cámara de Diputados cerró la Asamblea so pretexto de fumigar, ¿ahora?, no pues. Desde acá expresar toda nuestra solidaridad con el hermano Andrónico, (pero) que siga con la Asamblea para aprobar normas y créditos para Bolivia”, dijo Morales en un acto público en el departamento de Cochabamba.

Pero, “no se puede entender compañeros, es grave lo que está pasando, el cerrar la Asamblea, so pretexto de fumigar, es un atento a la democracia, a la Constitución, pero esto viene del gobierno, yo me informé por la prensa que van a aprobar leyes y hasta créditos, y los grupos llamados ‘arcistas’ no quieren que se aprueben créditos en la Asamblea, no se entiende, lamento mucho, hemos vuelto a tiempos neoliberales”, continuó Morales.