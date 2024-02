Tras ser absuelto, Castellanos ya no piensa en volver a la política y ahora su vida está con Tupay

Me siento contento de que se haya hecho justicia después de casi ocho largos años de persecución política porque se trató de una denuncia injustificada. Se nos inició un proceso penal por la caída de la plataforma del puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia, un caso que fue absolutamente técnico en el proceso de construcción pero se nos inició por el proceso de contratación y en todo este tiempo hemo podido demostrar que no se cometió ninguna irregularidad, más bien se actuó con total transparencia. Se nos ha absuelto de cualquier delito por la inexistencia de pruebas, la inexistencia de delitos.

Yo he hecho más de dos mil obras y nunca hubo observaciones ni de los procesos de contratación ni por sobreprecio ni corrupción. Mi gestión se ha conocido por ser transparente y limpia. No tengo ningún proceso ni pendiente ni iniciado.

Yo una vez que terminé mi gestión me retiré de la política a pesar que nunca fui político profesional, dejé la política y me dediqué cien por ciento a la música. No tengo ninguna aspiración, estoy muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida por el trabajo que tengo, que es un trabajo que no es como la política que divide, que es partidaria, en cambio en la música no somos del partido, somos del entero.