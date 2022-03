Tras ser retenidos, comitiva de ministros abandona el bloqueo de campesinos de Desaguadero

Escucha esta nota aquí

Después de ser retenidos, la comitiva de ministros de Gobierno abandona el bloqueo de campesinos de Desaguadero. Los campesinos negaron que hubieran secuestrado a las autoridades que llegaron hasta el lugar para escuchar las demandas.



“No hemos retenido”, repetían una y otra vez los movilizados que bloquean la ruta Río Seco-Desaguadero, al dejar partir los seis vehículos oficiales que llevaban a bordo a los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo, Edgar Montaño y Nestor Huanca, respectivamente, además de tres viceministros y funcionarios de esas carteras de Estado.

Los vehículos partieron con rumbo desconocido a las 19:48 de la comunidad K’asa Vinto, en plena oscuridad, luego de que los transportistas levantaran sus vehículos que impedían el paso a las vagonetas oficiales. Así, las autoridades abandonaron el punto de bloqueo y se prevé que retornen a La Paz por la localidad de Viacha.



Montaño, Huanca y los funcionarios habían acudido a una convocatoria de los dirigentes campesinos de las poblaciones que se encuentran en la ruta Río Seco-Desaguadero, quienes demandan la construcción de una carretera de doble vía entre El Alto y la frontera con Perú.

El ministro Montaño explicó que se trata de una carretera que necesita contraparte y que en este caso se requiere de la presencia de la primera autoridad departamental, Santos Quispe, porque debe aportar a la construcción.

Mientras que los bloqueadores afirman que, al ser una carretera internacional, la construcción debería ser con recursos del Gobierno central; ese fue el punto de discusión más álgido pues los bloqueadores insistían en que la construcción la debe garantizar el Gobierno.

K’asa Vinto es una pequeña comunidad que se encuentra a unos 10 kilómetros de la fronteriza Desaguadero. Entre Río Seco y Desaguadero los bloqueadores instalaron una veintena de puntos que interrumpen el tránsito internacional.

Los transportistas expresaron su protesta porque ya son cinco días que permanecen en la ruta y no existe visos de solución. Gran parte de estos camiones de alto tonelaje transportan carga desde Santa Cruz hacia los puertos de Matarani, en Perú

Antecedentes

“(Me quedo) en contra de mi voluntad, en contra de mi voluntad (reiteró), pero yo soy de las organizaciones sociales. Me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario, hasta que el Gobernador de La Paz (Santos Quispe) venga (a este lugar)”, dijo el ministro de Obras Públicas, en una entrevista con varios medios de comunicación.









“El Ministerio de Obras Públicas ha terminado con su trabajo, es decir, hay un proyecto en diseño final y se estaría buscando financiamiento, pero para que se busque este financiamiento necesitamos la firma del señor gobernador de La Paz. Entonces es una condición 'sine qua non' que esté el señor gobernador aquí o si no, que dé la venia para que se pueda firmar, porque aquí se necesita una contraparte local. Estamos esperando eso y están en un cuarto intermedio los hermanos”, dijo al finalizar la tarde el ministro Montaño.





Montaño descartó cualquier posibilidad de una intervención policial y dijo que ellos se quedarán, pero demandó la presencia del gobernador Quispe, aunque este es un opositor político al Gobierno.





“Intervención no, no, no, nosotros somos un Gobierno pacifista, somos un Gobierno que dialoga, entonces yo me voy a quedar”, dijo Montaño.

Desaguadero es la principal vía por la que salen los productos de exportación por puertos peruanos. La otra ruta es por el santuario de Copacabana, pero los transportistas tendrían que pasar el estrecho de Tiquina, que no tiene barcazas con capacidad de transportar camiones de alto tonelaje.

Lea también PAÍS Comisión parlamentaria descarta invasión en la frontera Pisiga–Colchane El 11 de marzo, la comisión legislativa, determinó aprobar el viaje de una comitiva al punto fronterizo de Pisiga-Colchane, para este 18 de marzo, esto con el fin de verificar denuncias que circularon en redes sociales, sobre una posible vulneración del territorio boliviano