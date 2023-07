Tras sus polémicos dichos, Loza dice que lo tergiversaron, pero insiste en “tumbar a traidores”

“A veces, no sé si son los medios o el propio Gobierno, tergiversan nuestras declaraciones a su manera, a su conveniencia, a su estilo, (pero) ustedes han escuchado al ministro censurado (Eduardo del Castillo) que en su nueva posesión (…), en realidad y en otras palabras, nos ha declarado la guerra, no sólo al Trópico de Cochabamba, a toda la militancia radical del MAS o del proceso de cambio, así que nosotros no nos asustamos, no tenemos ningún miedo”, dijo Loza en una conferencia de prensa.