Trasladan a viceministro Valda al penal de San Pedro donde debe permanecer cinco meses

Asimismo, los 15 funcionarios públicos mencionados en la declaración de Claudia Cortez también serán convocados a declarar, pero en calidad de sindicados y ya no como testigos. Los funcionarios individualizados son: Fanny T.O., Isaac T. A., Jesibet O.C., Daniel A.S., María F.Q., Mercedes S.G., Kenny Q.H., Yerko C.A., Álvaro H.Q., Lucas Z.E., Andrea C.M., Katiusca G.M. Jesús M.N., Ricardo B. y Álvaro C. (los apellidos fueron abreviados a propósito).