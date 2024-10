Trasladan la demanda de Vicente Cuéllar contra Evo Morales de Santa Cruz a Cochabamba

"Resulta que en la Fiscalía no nos dan una respuesta concreta, nos dan un papelito en el que indica que nuestra denuncia fue remitida a Cochabamba, y (que) debemos ir hasta allá para conocer cómo va el caso", aseveró Cuéllar, la tarde de este miércoles.



El rector remarcó: "Los hechos ocurrieron en Yapacaní, donde tenemos una Facultad. Pero esperemos que ahora Yapacaní no pertenezca a Cochabamba. Vamos a tener que trasladarnos a Cochabamba, a cerciorarnos que esté en la ciudad capital y no en Ivirgazama".