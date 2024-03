Traslado de Camacho a Santa Cruz: ¿qué dice la defensa del gobernador electo?

"Pasado 26 días desde que se notificó al gobernador para que se traslade desde Chonchocoro hasta Santa Cruz, mañana (miércoles) recién se presentará un supuesto informe de inteligencia con información negativa que va a lograr el cometido o las órdenes de Luis Arce y Eduardo del Castillo , que es el restringir el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz", indicó el abogado defensor del gobernador electo, Martín Camacho.



Según el jurista, "estos informes que se han emitido desde la Policía y la Gobernación del penal de Chonchocoro contienen información que no es verdadera y que solo busca impedir el traslado de la autoridad cruceña. Incluso de ser puesta fuera de tiempo de lo establecido, solo retrasará la audiencia prevista para el 11 de marzo".



El abogado recordó que el 8 de febrero ya se conocía este dato y han pasado 26 días "para que recién remitan estos informes que se planean entregar al Tribunal Octavo de Sentencia entre este miércoles y jueves. Lo que impediría que el mismo tome una decisión a tiempo, para que se cumpla el traslado de Camacho el domingo; en este entendido, lo que pretenden con esta dilación, es que no se pueda trasladar al gobernador y el juicio se suspenda".



Según la defensa de Luis Fernando Camacho, "lo que sucederá es que el lunes 11 no se instalará la audiencia, los únicos culpables de esta retardación serán Eduardo del Castillo y Luis Arce".



De acuerdo con el criterio de Camacho, "se trata de una orden política, que viene de parte del presidente Arce, para que los informe sean negativos. No hay motivos suficientes para creer que no hay seguridad para el gobernador, dado que se trata de un traslado rutinario, en cumplimiento de una orden judicial".