Tres bolivianos cuentan sus historias de trabajo y esfuerzo al emigrar y conseguir el 'sueño americano'

Comenzó con la venta de casas y le fue muy bien, aunque confiesa que no fue un camino sencillo. “Ahora soy un constructor. Tengo un proyecto millonario que se basa en la construcción de dúplex , dos casas en una, y tenemos mucho éxito en eso. El 90% de nuestros actuales clientes son cubanos”.

Una casa en Estados Unidos, dice, cuesta entre 350 y 500 mil dólares. “A un extranjero, yo le presto el 70%, y el cliente debe pagar como pie inicial el 30% . No interesa si tiene o no residencia”.

Tiene cuatro empleados. “La diferencia con Bolivia es que aquí construimos con empresas tercerizadas. Por ejemplo, yo contrato a los obreros, pero ellos no son mis empleados directos. Me animé a dar este salto, de solo vender casas a construirlas, luego de varios años de ganar experiencia y conocer el mercado”.

Considera que sí cumplió el “sueño americano”. “No voy a Bolivia hace tiempo, quise regresar en 2009, pero no me acostumbré. Mi país ya es Estados Unidos, pero ayudamos a todo el migrante que venga”, asegura.

Vive con su esposa y con sus cuatro hijos de 18, 14, 3 y 2 años, “todos ellos son gringuitos, nacieron aquí. Mi primera esposa fue americana. Conocí a la segunda en Santa Cruz, es boliviana y volví a este país con ella”.