Tres diputados dados de baja: "Ha sido muy duro y el cuerpo no resiste, Jerges, Lucho y David no quieren cambiar la justicia"

El séptimo día de huelga de hambre de los diputados del ala 'evista' significó la baja de tres de ellos: Griselda Soledad Pérez Alberto, Gabriel Antonio Colque y Héctor Arce Rodríguez , quienes fueron evacuados de la Cámara de Diputados donde se lleva adelante la extrema medida. Hasta el momento no se conoce el número exacto de parlamentarios que llevan adelante su medida de presión, pues no existe una lista oficial.

“Queremos un país con mayores oportunidades para las futuras generaciones, pero con este Gobierno es muy difícil, Jerges Mercado no actúa solo, es por instrucción de Luis Arce y David Choquehuanca ”, acusó el diputado cochabambino, Héctor Arce Rodríguez, cuando era trasladado al hospital de la Caja Petrolera. "Ellos no quieren elecciones, ni cambiar la justicia", remató.

“Ha sido duro, el cuerpo no resiste más, existe la voluntad, pero el cuerpo no, el cuerpo no resiste”, reiteró Arce antes de ser llevado a la ambulancia. Los diputados 'evistas' instalaron su piquete de huelga de hambre el anterior lunes demandando la convocatoria a sesión de la Cámara de Diputados y aprobar la ley corta de elección judicial.