Tres incendios forestales están activos en Santa Cruz, Beni y La Paz

En las primeras horas de este jueves, 12 de octubre, todavía se encontraban activos tres incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, informó Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil.



El viceministro explicó que uno de los incendios está ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, más concretamente en el Parque Noel Kempff Mercado.



Señaló que en este parque el incendio ocurre en dos lugares, pero que los equipos de bomberos forestales "están trabajando intensamente". "Consideramos que en dos días más vamos a sofocar (este incendio) en el Parque Noel Kempff Mercado", agregó.



Otro incendio está ubicado en el municipio de Apolo, del departamento de La Paz, mientras que el tercer hecho fue reportado desde el Beni recién anoche (miércoles) a Defensa Civil.



Este tercer incendio "comenzó en San Borja, pero ahora ya ingresó al municipio de Rurrenabaque, donde (también) estamos movilizando bomberos forestales", indicó el viceministro.



"En resumen, tenemos tres incendios activos. Podemos decir que los incendios están controlados, no hay ningún incendio descontrolado y ninguno es de gran magnitud", agregó.



Según los datos oficiales de Defensa Civil, hasta la fecha fueron sofocados 62 incendios en distintas regiones del país.



Procesos



Calvimontes informó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) inició 179 procesos administrativos por quemas no autorizadas.



Esta determinación fue asumida porque "algunas de esas quemas no autorizadas han desencadenado los incendios forestales", dijo.



Detalló que en Santa Cruz fueron iniciados 87 procesos; en Beni, 57; en Chuquisaca, 14; en Pando, 10; en Cochabamba, siete; en La Paz, tres; y en Tarija, uno.



Focos de calor



Por otro lado, la autoridad dio a conocer que Bolivia amaneció este jueves con 1.624 focos de calor.



En Beni fueron registrados 853 focos de calor; en Santa Cruz, 704; en La Paz, 57; Chuquisaca, cuatro; Oruro, dos; Tarija, dos; Pando, uno; y Cochabamba, uno.