Tribunal Constitucional observa consulta del Tribunal de Justicia sobre ley corta judicial y pone plazos para subsanar

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) observó la Consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, que le hiciera llegar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la observación fue el incumplimiento de requisitos y dio un plazo de cinco días hábiles para que subsane la "deficiencia formal" bajo conminatoria de tener no presentada la consulta.

La Comisión de Admisión del TCP observó el memorial de consulta porque no adjunta el acta de Sala Plena que evidencie la conformidad de todos los magistrados.

“La Comisión de Admisión de este Tribunal advirtió que el consultante, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el art. 112.3 del CPCo, adjuntó una certificación realizada por la Secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no es suficiente, más aún cuando la norma procesal no establece como requisito dicho documento, sino la presentación del Acta de Sala Plena que evidencie la conformidad de Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia; consecuentemente, si bien el consultante acreditó su condición de Presidente del citado Tribunal, aspecto que fue demostrado con la documentación que adjunta; sin embargo, no cumplió con la exigencia a la que hace referencia el numeral 3 del art. 112 del CPCo, la cual señala que deberá contar con la previa aprobación de la remisión del proyecto de ley en consulta por la Sala Plena de dicho Tribunal”, señala la parte sobresaliente del fundamento del TCP.