Tribunal Electoral advirtió a los arcistas que su presencia no avalaba el congreso y observó tres requisitos

La secretaria de fiscalización de la actual dirección nacional del MAS no tenía atribuciones para posesionar a la comisión de poderes y al presídium; los postulantes a la dirección nacional de dicho partido no presentaron certificados que exige el estatuto del MAS; los integrantes de la comisión de Ética incumplieron requisitos; finalmente, los técnicos del Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral) les aclararon a los organizadores del congreso que su presencia no significaba avalar el evento.