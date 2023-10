Tribunal Supremo Electoral decide no acompañar el cabildo "arcista" en El Alto

Tahuichi Quispe dijo que, de seis vocales que participaron de la sesión, cuatro votaron para no participar del cabildo y solo dos apoyaron el acompañamiento.

Los vocales que votaron para no acompañar el cabildo fueron: Dina Chuquimia, Francisco Vargas, Yajaira San Martin, y Nancy Gutiérrez. Los que votaron para sí acompañar el evento político fueron: Tahuichi Tahuichi y Nelly Arista. Esta decisión fue asumida porque "no se cumplió con algunos requisitos que exige el protocolo", afirmó.

"El TSE, con base a un informe proporcionado por el Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático), decidió no aceptar la solicitud (...) tomando en cuenta que la misma solicitud no ha sido presentada con anticipación mínima que se requiere y también se identificó que existe falta de claridad en las preguntas formuladas, por lo que no se permite establecer con precisión el asunto de interés colectivo que se fuese a tratar tal como establece la Ley de Régimen Electoral", señaló Vargas