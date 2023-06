Triple asesinato en Porongo: la expareja de un policía dice que ‘negociaron’ las muertes

Marina de Olano manifestó que estaba indignada por considerar que “negociaron por debajo” el honor de las víctimas. “Estoy indignada a un año del crimen. Han negociado por debajo, creen que somos tontos, pues el actuar del juez y del abogado da mucho que desear. Pedimos justicia con una sentencia con la máxima pena para los culpable s. Están metiendo plata por debajo, el ser humano no tiene precio. La dignidad no tiene precio. No estamos de acuerdo ni lo vamos a permitir”, dijo la expareja.

“Le pido a las autoridades que me hagan lo posible y le den 30 años de cárcel, a los que asesinaron a mi hijo. Nadie quiere hablar conmigo, pero voy a seguir caminando todo por mi hijo aunque a mí más me maten. A mi hijo lo vendieron en vivo”, dijo la mamá.

Carmen Olanis, manifestó que Eustaquio era un gran profesional que siempre, caminaba a su lado y que seguramente no descansa en paz porque su esposa y los otros desistieron. “A mí, como madre, nadie me llamó. Ni la esposa para desistir, soy su madre, yo jamás desistiré, seguiré adelante. Iré donde sea por mi hijo así me cierren las puertas. La Policía nunca me dijo nada siendo yo la madre”, reclamó.