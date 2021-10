TSE afirma que la revisión de actas de las elecciones de 2019 “no tiene ningún efecto”

Escucha esta nota aquí

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este miércoles que la revisión de las actas de los comicios generales de 2019 “no tiene ningún efecto”. La Procuraduría General del Estado inició el martes, 12 de octubre, una revisión de las actas para intentar demostrar que no hubo “fraude”.

“Hay un principio de preclusión en el derecho electoral, todos los actos anteriores, pasados, ya no se revisan, no tiene ningún efecto. Por supuesto que sí (para nosotros está cerrado), no hay vuelta atrás, sería atentar contra ese principio”, dijo la autoridad en Sucre.

El personero sostuvo que el procurador, Wilfredo Chávez, alguna otra autoridad o cualquier ciudadano pueden consultar los documentos, que fueron subidos a su portal web, pero no cambiarán la anulación de dicho sufragio.

“Como ya dijimos en algún momento, todo ciudadano está en la posibilidad de consultar, buscar las actas, que están al alcance de todos, de modo que, si el procurador o alguna otra autoridad tiene interés en revisar, lo puede hacer, el Tribunal no tiene ninguna opinión ni a favor ni en contra”, agregó.

Las declaraciones:





La Procuraduría, con cerca de 43 personas, comenzó la revisión de las actas “por la verdad y justicia”, para demostrar que no existieron irregularidades en la votación, como advirtió la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Puede tener el efecto que deseen darle los interesados, cada uno puede obtener la versión que quiera, pero el órgano electoral no comenta eso”, ratificó Hassenteufel, en contacto con medios de comunicación.