TSE alerta que si la Asamblea no aprueba la redistribución, Santa Cruz, no tendrá el escaño que ganó tras el censo

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, alertó a los cruceños que si la Asamblea Legislativa no aprueba el proyecto de ley con la nueva redistribución de escaños parlamentarios, Santa Cruz no tendrá un nuevo representante en el Legislativo para las elecciones generales de 2025.

La autoridad adelantó que si el Parlamento no aprueba la norma hasta mediados de enero de 2025, al TSE no le quedará más que convocar a elecciones con “la vieja ley de escaños” y mantener la distribución actual.

“El Órgano Electoral no garantiza la implementación de los resultados del censo 2024 en las elecciones generales presidenciales 2025, prevalecerá la vieja ley de escaños. En ese caso Santa Cruz no va a ganar ese escaño que le corresponde si no se aprobara la ley de distribución de escaños”, dijo Tahuichi en entrevista con EL DEBER Radio.