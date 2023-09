TSE analizará pedido de organizaciones afines a Arce de no supervisar el congreso del MAS en Lauca Ñ

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) considerará el pedido de organizaciones sociales del MAS de no dar curso a la supervisión del congreso interno del Movimiento Al Socialismo previsto para el 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino.

El presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, señaló este viernes en Sucre que esta entidad recibió memoriales de organizaciones sociales que piden no dar curso a la supervisión del Congreso interno del MAS-IPSP; la autoridad aclaró que el TSE no puede convocar ni anular congresos de partidos políticos y lo único que puede es hacer una supervisión.

Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), leal al presidente Luis Arce, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) y la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, denunciaron que la convocatoria al congreso en Lauca Ñ no fue consensuada con los entes matrices del instrumento y con ese argumento piden al TSE anular este evento convocado por el ala 'evista'.

Hassenteufel aclaró que lo que hizo sobre el congreso del MAS en Lauca Ñ es autorizar la supervisión del evento. “En los últimos días hemos recibido algunos memoriales donde ciertas organizaciones piden que no se dé curso a esa supervisión, el TSE todavía no ha analizado todas estas peticiones y veremos si realmente hay elementos para suspender la supervisión o no”, sostuvo.