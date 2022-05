TSE asegura que existe el quórum necesario y Baptista ve que esa instancia ahora responde al MAS

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con el quórum necesario tras la renuncia de la vocal Angélica Ruiz, según afirmó este jueves su colega, Francisco Vargas, quien dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ver si cubre las dos acefalías que existen actualmente.

La autoridad detalló que son cinco los vocales que continúan ejerciendo sus funciones al interior de ese Órgano del Estado, luego que se confirmara la dimisión de la profesional, mediante una carta al vicepresidente David Choquehuanca.

“El Tribunal Supremo Electoral tomará conocimiento de la renuncia y toda vez que existe el quórum respectivo, seguirá llevando adelante sus sesiones de Sala Plena con los cinco vocales que quedan. En cuanto a la habilitación de vocales suplentes corresponderá que la Asamblea analice este aspecto y tome una decisión si considera necesario sustituir las acefalías con dos vocales suplentes”, dijo Vargas.

Sin embargo, la exvocal Rosario Baptista considera que el alejamiento de Ruiz termina por romper el equilibrio que existía, favoreciendo al Movimiento Al Socialismo (MAS), debido a la cantidad de vocales “afines” que permanecen en funciones y anteponen decisiones políticas a jurídicas.

“La salida de casi la mitad del Tribunal lo deja con un quórum mínimo y muestra que el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo uno de los órganos más débiles en cuando a su institucionalidad democrática (…) Las condiciones no cambiaron tanto, cambiaron cuando salió Salvador Romero y asumió Dina Chuquimia, hubo un desequilibrio, se rompió con esa salida; ese cambio inclinó la balanza en sentido de romper un criterio que fue el que se venía aplicando, aplicar estrictamente la ley en los temas que se consideraban”, afirmó la exautoridad en entrevista con radio Compañera.

El miércoles 4 de mayo se conoció que Ruiz concluyó su ciclo, señalando que, con las actuales condiciones, su labor ya no podía avanzar al interior del ente electoral. Su salida se sumó a la de Salvador Romero y Baptista, en 2021.

“Se requiere un acto de desprendimiento en términos a no actuar en beneficio de su partido sino de la democracia, vocales que tengan trayectoria de imparcialidad, de independencia, pero lo que vemos es que no existe esa voluntad política, es un círculo vicioso en el que las decisiones que deberían ser democráticas están en manos de un partido político que no es democrático”, acotó Baptista.