TSE deja en manos del Concejo la situación de Manfred Reyes Villa

El futuro como Alcalde de Cochabamba de Manfred Reyes Villa queda en manos del Concejo Municipal, aseguró este jueves el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel y dijo que la elección del burgomaestre es un proceso concluido.





“Pero hay un segundo momento en que aparece una sentencia en el ámbito penal, es una sentencia penal ejecutoriada, entonces aquí se abre la competencia para el Concejo Municipal, que es el que debe adoptar alguna decisión”, dijo el presidente del ente electoral.





Este jueves se conoció de una sentencia ejecutoriada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 2009, cuando Manfred Reyes Villa fungía como prefecto de Cochabamba fue denunciado por el delito de Conducta Antieconómica por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ruta alternativa en El Sillar, ese proceso concluyó en 2013 y desde entonces había recursos judiciales que se estaban definiendo.





Ahora, el presidente del ente electoral dijo que al no haber transcurrido la mitad del mandato del Alcalde se podría organizar una nueva elección en ese municipio. El inciso a del artículo 12 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales señala que el Alcalde pierde su mandato por “sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”.





“Posiblemente, dado que no ha transcurrido la mitad de su periodo, probablemente, si el caso amerita, podamos llevar un proceso electoral”, afirmó Hassenteufel.





El artículo 148 de la Ley Marco de Autonomías señala que se debe destituir al Alcalde cuando exista una sentencia ejecutoriada. Tal como explicara Hassenteufel, la norma señala que si la destitución se produce antes de la mitad del periodo de mandato se debe convocar a elecciones dentro de los siguientes 120 días.





Manfred Reyes Villa lleva cuatro meses en el cargo y ya antes de su postulación como candidato a Alcalde por la alianza Súmate fue objeto de impugnaciones por distintos procesos durante sus cuatro mandatos anteriores. Ahora sus allegados afirmaron que se trata de una persecución política desde el Gobierno.





La presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivera, informó que existen recursos judiciales que faltan definirse y mientras eso no finalice el Concejo no puede tomar una decisión. Pero el diputado Héctor Arce (MAS) aseguró que no quedan recursos pendientes y que el Concejo está obligado a sesionar para considerar esta sentencia y destituir a Reyes Villa.





