TSE dice que no solicitaron supervisión del cabildo 'arcista' y precisa que este no es vinculante

El Pacto de Unidad afín al Gobierno no presentó ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la supervisión del cabildo que organizan estos sectores sociales y que se realizará el 17 de octubre en la ciudad de El Alto. El presidente del máximo tribunal electoral del país dijo también que este mecanismo de consulta no es vinculante.

“No hemos recibido, hasta ahora, ningún pedido de acompañamiento a un cabildo. Segundo, como ustedes saben, los cabildos no tienen carácter vinculante ”, dijo escuetamente el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en conferencia de prensa.

“Don Lucho Arce, sabemos muy bien que tiene derecho a una repostulación, de acuerdo a la Constitución Política del Estado tiene derecho a hacerlo, lo que no le vamos a aceptar y no vamos a permitir es que sea candidato por el MAS, no lo vamos a aceptar”, dijo el diputado, Héctor Arce.